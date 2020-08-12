"Укрзалізниця" запустила программу лояльности: как сэкономить 40% на билетах

Валентина Гембарская Экономика 16:18, 12.08.2020 Обновлено: 17:19, 12.08.2020

Украинцы смогут сэкономить на путешествиях "Укрзалізницею", если покупать билеты заранее.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале.

"Укрзалізниця" начала программу лояльности для путешествующих на "Интерсити+". Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток – 10% стоимости".

Криклий уточнил, что скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов "Интерсити+".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий заявлял, что власти обсуждают введение охраны в поездах "Укрзалізниці", что может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.

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