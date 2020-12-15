'Укрзалізниця' запустила новую услугу для пассажиров 'Интерсити'

"Укрзалізниця" ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити+" бизнес-ланч. Пассажиры могут выбрать мясной или вегетарианский варианты блюда.

Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В то же время компания рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования.

"Первый – то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах – комиссионная продажа очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй – продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, – так, как это происходит сейчас в поездах "Интерсити". Третий – партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда", – заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

По его словам, пилотный проект будет проведен уже в следующем году.

"В первом полугодии объявим конкурсы и проведем несколько пилотных проектов, чтобы протестировать различные модели. Те из них, которые окажутся более успешными, будем масштабировать на всю железную дорогу", – резюмировал Перцовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.

Также "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов типа "Интерсити".

Однако уже с 1 марта 2021 года "Укрзалізниця" начнет ежемесячно на 2% повышать тарифы на перевозку пассажиров. Дополнительные доходы от индексации тарифов составят 557,9 млн грн.