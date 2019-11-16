"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда на Новый год: список

"Укрзалізниця" запустила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Как сообщила пресс-служба "Укрзалізниця", они будут курсировать на направлениях Киев – Львов, Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и Кривой Рог – Ужгород.

Сообщается, что билеты на эти поезда уже можно приобрести с сегодняшнего дня до 29 декабря онлайн или в железнодорожных кассах.

"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда на Новый год Укрзалізниця

Так, поезд Киев – Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, в обратном направлении - 21, 22, 25, 26 декабря. Поезд Киев – Ковель будет курсировать 28 декабря.

Поезд Покровск – Харьков назначили на 22, 27, 28 и 29 декабря, а Львов – Одесса будет курсировать 22 и 27 декабря.

Поезд Львов – Ужгород назначили на 29 декабря, а поезд Кривой Рог – Киев – Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода – 29 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего "Укрзалізниця" планирует запустить 35 дополнительных поездов на дальние направления на зимние праздники.

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