"Укрзалізниця" заплатит фирме-прокладке 4 млн за ремонт туалетов в Hyundai

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзалізниця" по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Світ Постачання" на модернизацию в электропоездах HRCS2 общей стоимостью 3,97 млн гривен.

Согласно тендерной документации этой модернизацией является установка 180 унитазов в скоростных поездах Hyundai Rotem, пишет "Залізниця без корупції".

В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это оценено в более чем 20 тыс. гривен за комплект с монтажом.

Единственным конкурентом победителя тендера являлось ООО "Сінерджи". Эта фирма указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для выполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя.

Идентичная история и у ООО "Світ Постачання": совладельцем и директором фирмы является Степан Халепа из оккупированного Донецка, а зарегистрирована компания в квартире по улице Черновола в Киеве.

Официально на предприятии кроме директора работает только один рабочий, а общая их зарплата составляет около 10 тыс. гривен в месяц на двоих. К тому же ООО "Світ Постачання" не имело права юридически заключать договор с УЗ на разработку оборудования для электропоездов, поскольку согласно зарегистрированным КВЭД фирма может осуществлять только торговые операции, а не производство.

"Світ Постачання" уже три года получает заказ от "Укрзалізниці". Ранее предприятие поставляло соль, гипсокартон, стеклопакеты, дозаторы для мыла и десятки других наименований. В целом "Світ Постачання" получило государственных заказов почти на 25 млн гривен.

"Залізниця без корупції"

"Залізниця без корупції"

"Залізниця без корупції"

"Залізниця без корупції"

"Залізниця без корупції"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиал "Центра сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" заключил соглашение с ФЛП об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тыс. гривен.