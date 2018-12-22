"Укрзалізниця" закупит машины с накруткой в 5 раз

ПАО "Укрзалізниця" намерена закупить у ПАО "Каховский завод электросварочного оборудования" рельсосварочных машин на 156 млн гривен, что в пять раз дороже российских аналогов.

В частности, были проведены четыре лота на закупку четырех самоходных машин КСМ-007. Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Спецкран", сообщает "Залізниця без корупції".

В тендерной документации этот участник отметил, что предлагает такие же машины КСМ-007, производства "Каховского завода электросварочного оборудования". "Спецкран" загрузил справки о том, что является официальным дилером завода и представляет его интересы на территории Украины. Таким образом, обе фирмы представляли совместный коммерческий интерес и практически не являются конкурентами.

Разница двух предложений составляла всего 40 тыс. гривен, компании не снижали цены в аукционе. Каждая единица КСМ-007 обойдется УЗ в 39 млн гривен.

Рельсосварочная машина КСМ-007 представляет собой мобильный сварочный комплекс на базе грузовика DAF FX 105. Стоимость самого тягача DAF FX 105 на рынке составляет около 2,75 млн гривен. Цена сварочного комплекса и приспособления для передвижения по рельсам составляет более 36,2 млн гривен за единицу.

Рельсосварочная машина КСМ-007 "Залізниця без корупції"

При этом в России изготавливают аналогичные рельсосварочные машины МСК-01, которые также размещены на шасси DAF. Их стоимость составляет 270 тыс. долларов, что по нынешнему курсу составляет 7,5 млн гривен. Это в пять раз дешевле рельсосварочных машин, которые закупает "Укрзалізниця".

Рельсосварочная машина МСК-01 "Залізниця без корупції"

"Каховский завод электросварочного оборудования" принадлежит Ярославу Никитину (25,7% акций) и АО "Инфраструктурные проекты" (63,7% акций), которым в свою очередь владеет Андрей Лебедь и его отец Владислав Лебедь.

Последнего СМИ называют одним из "смотрящих" УЗ и связывают его с семьей экс-президента Виктора Януковича. Его указывают среди людей, контролировали деятельность компании "Премьер-Лизинг", которая заключила с УЗ при Януковиче контрактов на 25 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиал "Центра сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" заключил соглашение с ФЛП об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч гривен. При этом еще 87 тысяч гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.