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/Новости экономики

"Укрзалізниця" закупит машины с накруткой в 5 раз

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ПАО "Укрзалізниця" намерена закупить у ПАО "Каховский завод электросварочного оборудования" рельсосварочных машин на 156 млн гривен, что в пять раз дороже российских аналогов.

В частности, были проведены четыре лота на закупку четырех самоходных машин КСМ-007. Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Спецкран", сообщает "Залізниця без корупції".

В тендерной документации этот участник отметил, что предлагает такие же машины КСМ-007, производства "Каховского завода электросварочного оборудования". "Спецкран" загрузил справки о том, что является официальным дилером завода и представляет его интересы на территории Украины. Таким образом, обе фирмы представляли совместный коммерческий интерес и практически не являются конкурентами.

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Разница двух предложений составляла всего 40 тыс. гривен, компании не снижали цены в аукционе. Каждая единица КСМ-007 обойдется УЗ в 39 млн гривен.

Рельсосварочная машина КСМ-007 представляет собой мобильный сварочный комплекс на базе грузовика DAF FX 105. Стоимость самого тягача DAF FX 105 на рынке составляет около 2,75 млн гривен. Цена сварочного комплекса и приспособления для передвижения по рельсам составляет более 36,2 млн гривен за единицу.

Рельсосварочная машина КСМ-007

Рельсосварочная машина КСМ-007

"Залізниця без корупції"

При этом в России изготавливают аналогичные рельсосварочные машины МСК-01, которые также размещены на шасси DAF. Их стоимость составляет 270 тыс. долларов, что по нынешнему курсу составляет 7,5 млн гривен. Это в пять раз дешевле рельсосварочных машин, которые закупает "Укрзалізниця".

Рельсосварочная машина МСК-01

Рельсосварочная машина МСК-01

"Залізниця без корупції"

"Каховский завод электросварочного оборудования" принадлежит Ярославу Никитину (25,7% акций) и АО "Инфраструктурные проекты" (63,7% акций), которым в свою очередь владеет Андрей Лебедь и его отец Владислав Лебедь.

Последнего СМИ называют одним из "смотрящих" УЗ и связывают его с семьей экс-президента Виктора Януковича. Его указывают среди людей, контролировали деятельность компании "Премьер-Лизинг", которая заключила с УЗ при Януковиче контрактов на 25 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиал "Центра сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" заключил соглашение с ФЛП об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч гривен. При этом еще 87 тысяч гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Томосом рельсы плохо свариваются что ли? Пусть Рада издаст указ, чтобы новая украинская автофекальная церковь ежедневно молилась за сварку рельс.
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минин евген
минин евген
постепенно скатываемся к кацапам, по мутным схемам работаем, как они. жаль.
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Пигин Макс
Пигин Макс
минин евген, Тебе бы для начала скатиться к временам Януковича. Но это не реально...
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