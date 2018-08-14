"Укрзалізниця" впервые отреагировала на SMM за 740 тысяч грн

В ПАО "Укрзалізниця", комментируя заказ услуг по поддержке страницы в Facebook на 740 тысяч гривен, отметили, что будут платить исполнителю работ только за фактически предоставленные услуги, а не всю указанную в договоре сумму.

"Стоимость услуг определялась на основе мониторинга данного рынка. "Укрзалізниця" не имеет обязательств перед контрагентом заказывать услуги на сумму, указанную в договоре. Расчет предусмотрен только за фактически предоставленные услуги, отвечающие требованиям общества", – говорится в ответе госпредприятия на информационный запрос "Детектор медиа".

Кроме того, в УЗ подчеркнули, что все сделки, заключенные в соответствии с внутренними документами общества и законодательством Украины, отражены в ProZorro. При этом никаких средств по договору на продвижение страницы ПАО "Укрзалізниця" в Facebook не было уплачено.

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Также в госпредприятии отметили, что сейчас "изучают эффект от услуг", которые предоставляются в рамках заключенного соглашения.

"Перспективы дальнейшего сотрудничества с конкретным контрагентом, который был привлечен к выполнению названных работ, планируется определить по результатам уже первых этапов сотрудничества, после чего общество будет принимать решение о целесообразности продолжения сотрудничества", – резюмировали представители УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Укрзалізниця" планирует приобрести 60 пассажирских вагонов, две секции электропоездов, модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов.