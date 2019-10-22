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22 октября • обновлено в 11:28
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"Укрзалізниця" возрождает коррупционную схему - Криворучко

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Монополист "Укрзалізниця" убирает в условиях тендеров штрафы за несвоевременную оплату поставленных товаров и услуг. Это возвращает возможности для отдельных менеджеров компании за процент от суммы сделки "решать вопрос" со своевременной оплатой.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации "Собственники вагонов" Александр Криворучко.

“Укрзалізниця” в одностороннем порядке в условиях тендера убирает штрафы за несвоевременную оплату за поставленные товары и услуги. Говоря простыми словами, теперь “Укрзализныця” будет рассчитываться с поставщиками тогда, когда ей удобно/выгодно/хочется и ничего ей за это не будет — штрафов же в тендере, а потом и в договоре не предусмотрено", - убежден Криворучко.

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По его мнению, это создает благоприятные условия для давней коррупционной схемы, ранее действовавшей в структуре “Укрзалізниці”.

"В итоге это приведет к созданию или, правильнее будет сказать, возвращению коррупционной схемы, когда за определенный процент от суммы сделки отдельные менеджеры компании решали вопрос со своевременной оплатой. И пока руководство “Укрзалізниці” продолжает пиарится на “джихаде” и wi-fi в поездах, кто-то в компании будет становится богаче", - отметил Криворучко.

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Он также подчеркнул: подобные действия противоречат мировой деловой практике и лишь усиливают злоупотребление своим монопольным положением со стороны “Укрзалізниці”.

"Если подобный подход не пресечь на старте — это не только противоречит мировой деловой практике, не только подчёркивает использование монопольного положения УЗ, не вписывается в курс на упрощение бизнеса и повышение прозрачности работы госкорпораций, но и просто на просто создаёт благоприятные условия для дальнейшего усугубления коррупции в УЗ", - предупредил эксперт.

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Темы
"Укрзалізниця" Скандал вокруг "Укрзалізниці" Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Криворучко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та ви шо? так команда зє вже подолала корупцію судячи з того що ця зє витворяє
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