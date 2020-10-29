"Укрзалізниця" снизит цены на билеты с 1 ноября

"Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".

Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в ходе брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, такое решение было принято, чтобы не "перевозить воздух".

Он также отметил, что компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов – "чем раньше, тем дешевле". "Интерсити" – единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.

Также УЗ не планирует повышать пассажирские тарифы до апреля 2021 года.

"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", – сказал Перцовский.

Он также отметил, что финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.