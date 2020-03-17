"Укрзалізниця" с 18 марта отменит все пассажирские поезда

"Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда.

Движение поездов будет прекращено с 12.00. Поезда, которые выедут до 12.00, продолжат следовать по маршруту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook во вторник, 17 марта.

Это касается поездов пригородного, городского, регионального и дальнего следования.

Что будет с билетами

Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца.

Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Новость дополняется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся