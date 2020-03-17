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17 марта • обновлено в 09:47
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"Укрзалізниця" с 18 марта отменит все пассажирские поезда

2.2т
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"Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда.

Движение поездов будет прекращено с 12.00. Поезда, которые выедут до 12.00, продолжат следовать по маршруту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook во вторник, 17 марта.

Это касается поездов пригородного, городского, регионального и дальнего следования.

Что будет с билетами

  • Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца.

  • Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

  • УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Министерство инфраструктуры
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Заробитчане...сугс!
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