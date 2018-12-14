''Укрзалізниця'' резко поднимет цены на билеты: к чему готовиться украинцам

"Укрзалізниця" в 2019 году планирует дважды повысить стоимость билетов на пассажирские поезда.

Согласно пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзалізниці" на 2019 год, подорожают и грузовые перевозки, пишет УНИАН.

"Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины будет осуществлена с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%", — сказано в сообщении.

"Укрзалізниця" Радіо Свобода

При этом, отмечается, что индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена. А вот международные маршруты также ожидает подорожание — с 1 апреля поднимутся цены на билеты в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Изменения коснутся и грузоперевозок. Уже с 1 февраля 2019 года повышение тарифа предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля — на 2,5%, с 1 июля — на 5% и с 1 октября — на 7,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали, что и на сколько подорожает в 2019 году.