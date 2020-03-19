Чтобы избежать очередей: "Укрзалізниця" продлила время возврата стоимости билетов

"Укрзалізниця" вернет полностью деньги за купленные билеты после окончания карантина в течение 90 дней для поездов внутреннего сообщения и 180 дней – для международного.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Возврат билетов, оформленных кассами "Укрзалізниці" во внутреннем и международном сообщении и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение: 90 суток для внутреннего сообщения и 180 дней для международного", - говорится в сообщении.

Украинцы бросились сдавать билеты на поезда dp.informator.ua

Как сообщается, такой механизм введен с целью уменьшения случаев скопления украинцев на вокзалах и станциях. Относительно ситуации с пригородным сообщением, то тут стоимость проездных документов на все отменены из-за карантина рейсы также возмещается в полном объеме. Средства за билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда.

Отметим, что в Киеве на железнодорожном вокзале из-за отмены рейсов образовались большие очереди, пассажиры пытаются вернуть билеты. Люди пожаловались, что им отдают только часть денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: с 12:00 18 марта 2020 года будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.

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