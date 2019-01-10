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"Укрзалізниця" получила нового главу: что о нем известно

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Кабинет министров назначил председателем "Укрзалізниці" действующего исполняющего обязанности главы компании Евгения Кравцова.

"Господин Евгений, мы вас поздравляем с назначением главой украинской железной дороги. Желаем успехов на этой работе совместно с большим коллективом "Укрзалізниці", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, 10 января.

Евгений Кравцов

Евгений Кравцов

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Премьер также выразил пожелание сделать "Укрзалізницю" лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе.

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"Укрзалізниця" – сверхважная стратегическая компания. Все, что производит экономика, нужно перевезти и доставить к месту назначения. Задача новой стратегии компании: обновить тягу, подвижной состав, пассажирские вагоны, грузовые вагоны. Главное – предоставлять новое качество услуг", – резюмировал Гройсман.

Кравцов – украинский юрист, топ-менеджер и государственный служащий. С 10 августа 2017 года он являлся и. о. председателя правления УЗ. До этого времени Кравцов занимал должности:

  • 2006 – 2007 гг. – консультанта International Chamber of Commerce (Национальный комитет в Украине).

  • 2008 – 02.2014 гг. – юриста юридической фирмы "Астерс".

  • 03.2014 – 01.2015 гг. – партнера юридической фирмы "Астерс".

  • 01.2015 – 03.2015 гг. – советника генерального директора "Укрзалізниці".

  • 03.2015 – 05.2015 гг. – начальника Департамента реформирования и корпоративного развития УЗ.

  • 05.2015 – 11.2015 гг. – директора по реформированию, имущественной и правовой политики "Укрзалізниці".

  • 10.2015 – 05.2016 гг. – члена правления УЗ.

  • 03.2016 – 05.2016 гг. – и. о. председателя правления "Укрзалізниці".

  • 05.2016 – 08.2017 гг. – первого заместителя министра инфраструктуры Украины.

  • 08.2016 – 08.2017 гг. – председателя наблюдательного совета УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за то, чтобы "Укрзалізниця" отказалась от использования плацкартных вагонов. Соответствующий тип вагонов может исчезнуть в Украине как вид уже в ближайшее десятилетие

Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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CARGO 100
CARGO 100
Премьер также выразил пожелания сделать "Укрзалізницю" лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе. General Electric в панике, не успеют локомотивы поставлять ...
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Yakovenko Ivan
Yakovenko Ivan
И зарплату ему проиндексировать надо, миллиона до 5. А то хлебушек дорожает. Так в березні 2018 керівник залізниці задекларував оплату праці в розмірі 1 мільйон 205 тисяч гривень. В лютому – 2 мільйони 321 тисячу гривень...
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