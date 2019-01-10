"Укрзалізниця" получила нового главу: что о нем известно

Кабинет министров назначил председателем "Укрзалізниці" действующего исполняющего обязанности главы компании Евгения Кравцова.

"Господин Евгений, мы вас поздравляем с назначением главой украинской железной дороги. Желаем успехов на этой работе совместно с большим коллективом "Укрзалізниці", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, 10 января.

Евгений Кравцов Facebook Евгений Кравцов

Премьер также выразил пожелание сделать "Укрзалізницю" лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе.

"Укрзалізниця" – сверхважная стратегическая компания. Все, что производит экономика, нужно перевезти и доставить к месту назначения. Задача новой стратегии компании: обновить тягу, подвижной состав, пассажирские вагоны, грузовые вагоны. Главное – предоставлять новое качество услуг", – резюмировал Гройсман.

#Укрзалізниця - надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне - надавати нову якість послуг. pic.twitter.com/rx0YURStbk — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 января 2019 г.

Кравцов – украинский юрист, топ-менеджер и государственный служащий. С 10 августа 2017 года он являлся и. о. председателя правления УЗ. До этого времени Кравцов занимал должности:

2006 – 2007 гг. – консультанта International Chamber of Commerce (Национальный комитет в Украине).

2008 – 02.2014 гг. – юриста юридической фирмы "Астерс".

03.2014 – 01.2015 гг. – партнера юридической фирмы "Астерс".

01.2015 – 03.2015 гг. – советника генерального директора "Укрзалізниці".

03.2015 – 05.2015 гг. – начальника Департамента реформирования и корпоративного развития УЗ.

05.2015 – 11.2015 гг. – директора по реформированию, имущественной и правовой политики "Укрзалізниці".

10.2015 – 05.2016 гг. – члена правления УЗ.

03.2016 – 05.2016 гг. – и. о. председателя правления "Укрзалізниці".

05.2016 – 08.2017 гг. – первого заместителя министра инфраструктуры Украины.

08.2016 – 08.2017 гг. – председателя наблюдательного совета УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за то, чтобы "Укрзалізниця" отказалась от использования плацкартных вагонов. Соответствующий тип вагонов может исчезнуть в Украине как вид уже в ближайшее десятилетие