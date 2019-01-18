"Укрзалізниця" подняла цены на ряд услуг: что подорожало

"Укрзалізниця" увеличила цены на пользование комплектом постельного белья в поезде, а также подняла стоимость чая, кофе и питьевой воды.

Таким образом, комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах теперь обойдется в 60 гривен, а в купейных и плацкартных вагонах – 50 гривен, сообщает ЦТС.

До подорожания цена пользования комплектом белья составляла 30 гривен. При этом в УЗ подчеркивают, что стоимость постельного белья все равно осталась ниже, чем в других странах.

В то же время единая цена на чай, кофе или бутылку воды объемом 0,5 л выросла до 10 гривен.

Представители "Укрзалізниці" заявляют, что вынуждены были пересмотреть цены из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг.

"Укрзалізниця" "5 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, УЗ в 2019 году планирует два раза повысить стоимость пассажирских билетов на поезда. С 1 апреля проездные билеты подорожают на 12%, а с октября – еще на 12%.

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