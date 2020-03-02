В Украине с 1 марта начался первый этап повышения цен на билеты "Укрзалізниці". До конца 2020 года они станут дороже на 22%.

Об этом говорится в плане развития компании на год. УЗ уже начала повышать цены.

Увеличивать тарифы планируют поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

Как известно, причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В общем доход "Укрзалізниці" планируют увеличить на 13% 2020 года, в частности доход от пассажирских перевозок – на 8%.

Билеты на поезд

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля "Укрзалізниця" упростила жизнь пассажиров – для восьми поездов там отменили бланки заказов. Правда, пока в рамках эксперимента сроком на месяц.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!