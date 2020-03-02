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2 марта • обновлено в 11:21
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"Укрзалізниця" поднимет цены на билеты на 22%

2.2т
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В Украине с 1 марта начался первый этап повышения цен на билеты "Укрзалізниці". До конца 2020 года они станут дороже на 22%.

Об этом говорится в плане развития компании на год. УЗ уже начала повышать цены.

Увеличивать тарифы планируют поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

Как известно, причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В общем доход "Укрзалізниці" планируют увеличить на 13% 2020 года, в частности доход от пассажирских перевозок – на 8%.

Билеты на поезд

Билеты на поезд

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля "Укрзалізниця" упростила жизнь пассажиров – для восьми поездов там отменили бланки заказов. Правда, пока в рамках эксперимента сроком на месяц.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця билеты на поезд
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Блин, Укрзализныци доход надо увеличивать. А воровать меньше не пробовали? Или запредельные зарплаты уменьшить, например.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А по какой причине подорожание то?
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фил филька
фил филька
И снова проходил мимо, отчет мвф почитай)
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фил филька
фил филька
22% мало - есть риск нападения путена. давай 122% тогда точно эуропецами станете. средневековыми правда но то таке)
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