Из-за русского языка: в ''Укрзалізниці'' заговорили о новом дизайне билетов

"Укрзалізниця" планирует заменить дизайн ж/д билетов, так как на них изображен российский поезд ЕР-200, который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом и к Украине не имеет никакого отношения, а надписи дублируются русским языком.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что новый вариант оформления документов был разработан в 2017 году, однако утвердить его не удалось.

При этом, требования к форме бланков определяются порядком, утвержденным в 2013 году совместным приказом Министерства инфраструктуры и Министерства доходов и сборов. В его согласовании принимали участие также Минфин, Национальный банк, Служба безопасности Украины и Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Поэтому после разработки проекта нового бланка проездного документа УЗ направила его на согласование в соответствующие органы. Но из-за реформы Министерства доходов и сборов, которое трансформировалось в Государственную фискальную службу, проект вернули назад с предложением подготовить новую редакцию документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная железнодорожная компания "Укрзалізниця" представила в четверг, 27 сентября, в Киеве новый логотип и корпоративный стиль. Отмечается, что логотип состоит из двух букв УЗ и образа движущегося локомотива.