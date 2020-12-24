'Укрзалізниця' надеется на поддержку государства в процессе реформирования, – Жмак

В ходе реформирования АО "Укрзалізниця" имеет большие надежды на поддержку государства.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Владимир Жмак во время пресс-конференции "Трансформация "Укрзалізниці" на пути к анбандлингу".

По его словам, первые важные шаги на пути успешной трансформации компании уже сделаны. И одним из важных достижений новой команды менеджеров является включение в госбюджет на 2021 год расходов на нужды железнодорожной отрасли.

"Впервые за годы независимости в государственном бюджете Украины выделены средства на приобретение пассажирского подвижного состава и электрификацию отдельных участков железнодорожной инфраструктуры. Вместе с тем эффективность использования этих средств зависит не только от УЗ, но и от слаженной работы многих органов центральной власти", - отметил руководитель "Укрзалізниці".

Он также добавил, что перед новой командой менеджеров стоит задача превратить архаичную УЗ на компанию с эффективной моделью управления для того, чтобы она стала прибыльным бизнесом. Это позволит, в частности, прекратить кросс-субсидирование между грузовыми и пассажирскими перевозками с помощью публичных договоров и финансирования пригородных перевозок органами местной власти.

"Мы хотим достичь основного - чтобы была личная ответственность, а не коллективная безответственность, чтобы каждый менеджер отвечал за свой участок работы. В результате мы получим увеличение объемов перевозок, а следовательно увеличение доходов, а также достигнем самоокупаемости пассажирских перевозок", - сообщил Владимир Жмак.

В ходе реформирования, по словам главы компании, предполагается сокращение административно-управленческого персонала путем уменьшения количества уровней управления, в то же время сокращение производственных подразделений и рабочих профессий не планируется.

Напомним, в 2021 году государство впервые за 29 лет независимости Украины инвестирует в развитие пассажирских железнодорожных перевозок.