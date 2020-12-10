'Укрзалізниця' начнет ежемесячно повышать цены на билеты

"Укрзалізниця" с 1 марта 2021 года начнет ежемесячно на 2% повышать тарифы на перевозку пассажиров.

Дополнительные доходы от индексации тарифов составят 557,9 млн грн. Соответствующие показатели предусмотрены финансовым планом компании, передает "Интерфакс-Украина".

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,7 млрд грн. Это на 43,6% выше плана-2020 и почти вдвое больше, чем ожидаемый результат текущего года.

Всего в 2021 году УЗ планирует получить 3,5 млрд грн чистой прибыли. Выручка в следующем году запланирована на уровне 86,5 млрд грн. Это на 15,4% больше, чем ожидаемый результат плана-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.

Также "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов типа "Интерсити".