'Укрзалізниця' купила у 'Анвитрейд' дизтопливо по цене 'Роттердам+$33/т'

Компания "Анвитрейд" (Wexler Group) выиграла тендер "Укрзализныци" на поставку 10 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту "Роттердам+" плюс премия $33,4/т.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ProZorro.

"Анвитрейд" предложила дизтопливо по расчетной цене 18 957 грн/т. Это условно та цена, по которой поставщик готов поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам (Нидерланды) составит у "Анвитрейд" 944 грн/т ($33,4/т).

Издание отмечает, что эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

На предыдущем тендере компания приобрела дизтопливо по цене в порту Роттердам плюс 31 доллар за тонну.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по формуле "Дюссельдорф+".

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.