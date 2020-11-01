"Укрзалізниця" купила 10-дневный запас топлива по цене "Роттердам+$27/т"

АО "Укрзалізниця" 29 октября выбрало компании "Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" для поставки 9 тыс. т дизельного топлива по цене топлива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну.

Об этом пишет издание Еnkorr со ссылкой на данные ProZorro.

Два конкурса общим объемом 6 тыс. т выиграла компания "Анвитрейд", третий на 3 тыс. т — "Альянс Энерго Трейд".

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" — по 19 055,86 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 870 грн/т ($30,6/т) и 721 грн/т ($25/т), у "Альянс Энерго Трейд" — 869 грн/т ($30,6/т).

Издание отмечает, что это "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по формуле "Дюссельдорф+".

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.