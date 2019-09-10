"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит

Глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов предложил отказаться от традиционных металлических подстаканников в поездах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом чиновник предложил подавать горячие напитки в простых стаканах или бумажных стаканчиках.

Над дизайном новой посуды еще будут работать, но там точно должна присутствовать символика "Укрзалізниці".

Старые стаканы в поездах и новое предложение

В комментариях к посту пользователи разделились во мнениях. Некоторые выступили против из-за увеличения количества отходов. Тем более у стакана будет пластиковая крышечка, которую хорошо видно на рисунке. Впрочем Кравцов заверил, что пластика на стаканчиках не будет.

Некоторые пользователи положительно восприняли такую идею "Укрзалізниці". По их словам, это будет гигиенично, выгодно для пассажиров и сможет популяризировать украинский бренд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн после того, как в СМИ и соцсетях разгорелся скандал.

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