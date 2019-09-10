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10 сентября • обновлено в 22:39
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"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит

6.6т Читать материал на украинском

Глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов предложил отказаться от традиционных металлических подстаканников в поездах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом чиновник предложил подавать горячие напитки в простых стаканах или бумажных стаканчиках.

Над дизайном новой посуды еще будут работать, но там точно должна присутствовать символика "Укрзалізниці".

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В комментариях к посту пользователи разделились во мнениях. Некоторые выступили против из-за увеличения количества отходов. Тем более у стакана будет пластиковая крышечка, которую хорошо видно на рисунке. Впрочем Кравцов заверил, что пластика на стаканчиках не будет.

"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит

Некоторые пользователи положительно восприняли такую идею "Укрзалізниці". По их словам, это будет гигиенично, выгодно для пассажиров и сможет популяризировать украинский бренд.

"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит
"Укрзалізниця" хочет отказаться от знаменитых подстаканников: чем заменит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн после того, как в СМИ и соцсетях разгорелся скандал.

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Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я лет двадцать назад ездила к родителям в Россию. И очень приятно подают чай в поездах в настоящих чашках и большой чайник чая, не жлобствуют. И чай приличный. В Украине до сих пор всё от совка.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Затерли цуки,ну попробую проще,от этих подстаканников западные туристы тащатся как буи по стекловате,фотогравфируются .ретро шарм такой.типа в СССР побывали,а тут им бумажные стаканчики хотят подсунуть,это просто тибелизм,жажда разрушения берет верх над разумом.
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