"Укрзалізниця" выделит охрану в поезда.

С конца августа в десяти пассажирских поездах "Укрзалізници" будет находиться военизированная охрана.

Об этом сообщили в железнодорожной компании в ответ на запрос "Суспільного".

Таким образом очень скоро стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

В компании отметили, что "Укрзалізниця" неоднократно направляла письма в Министерство внутренних дел и Национальную полицию с просьбой восстановить сопровождения пассажирских поездов работниками полиции.

"Мы (представители "Укрзалізниці". - Ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же за счет "Укрзалізниці". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же есть частые случаи", – сообщили в пресс-службе.

В УЗ напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который пригласит начальника поезда. В случае необходимости начальник поезда через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.

Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызвала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета.

"Укрзалізниця" подтвердила, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.

После этого в Украине предложили добавить в поезда охрану.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что присутствие охраны может повлиять на стоимость билетов.

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