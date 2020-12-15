"Укрзалізниця" будет заключать с местными властями договоры на перевозку в электричках

"Укрзалізниця" планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников в комфортных условиях.

Как сообщила пресс-служба УЗ, об этом рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами.

"Подход простой: есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас почти нет", – констатировал он, добавив, что "Укрзалізниця" также концентрирует внимание на борьбе с безбилетным проездом на пригородных направлениях, установлении турникетов на станциях и увеличении штата контролеров.

По словам Владимира Жмака, пригородные пассажирские перевозки остаются самым убыточным направлением работы "Укрзалізниці", а уровень компенсаций за такие перевозки не покрывает даже минимальных затрат.

"Народные депутаты требуют от нас вводить пригородные маршруты в интересах своих отдельно взятых округов, но вопрос компенсации за эти перевозки остается открытым. Например, только Министерство образования и науки Украины уже задолжало нам более 1 млрд грн компенсаций", – сообщил он.

Комментируя вопрос повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении, Владимир Жмак в который раз напомнил, что это компетенция исключительно Министерства инфраструктуры Украины, а "Укрзалізниця" может только предоставлять регулятору свои предложения.

"Мы можем работать только с ценами на билеты в I классе поездов "Интерсити+", и мы их не повысили, а наоборот – снизили. Ранее эти вагоны были почти пустыми, а после снижения тарифов начали заполняться. Мы также будем общаться с Министерством инфраструктуры по сбалансированной тарифной политике в пассажирских перевозках", – резюмировал глава "Укрзалізниця".

Напомним, что за 10 месяцев "Укрзалізниця" оплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.