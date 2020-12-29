"Укрзалізниці" дали более 100 млн грн на карантин, который еще не начался

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
631
'Укрзалізниці' дали более 100 млн грн на карантин, который еще не начался

"Укрзалізниця" получила 102 млн гривен от государства для компенсации сотрудникам, работа которых будет ограничена из-за ужесточения карантина и введения локдауна в январе 2021 года.

"Уже до конца года около 30 тыс. железнодорожников получат такую помощь", – заявил глава УЗ Владимир Жмак. Об этом свидетельствует публикация в его телеграм-канале.

Размер выплат будет определяться пропорционально рабочему времени сотрудника, сокращенному в результате ограничительных мер.

"Мы благодарны государству за поддержку, а Государственному центру занятости – за оперативность и эффективность! Отдельная благодарность тем работникам УЗ, которые в кратчайшие сроки подготовили необходимую для получения помощи документацию", – резюмировал Жмак.

"Укрзалізниці" дали более 100 млн грн на карантин, который еще не начался

Как сообщал OBOZREVATEL, началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

УкраинаКарантин в УкраинеУкрзалізницяВладимир Жмак