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23 октября • обновлено в 23:55
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"Укрспирт", Агрофонд и Госпотребслужба получили новых руководителей: кто они

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о кадровых перестановках в ряде профильных госучреждений.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook. Так, и. о. директора ГП "Укрспирт" теперь вместо Юрия Лучечко стал Сергей Блескун.

Перемены затронули и Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Бывший глава Владимир Лапа уволился по собственному желанию, и ведомство временно возглавила Ольга Шевченко.

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"Укрспирт", Агрофонд и Госпотребслужба сменили руководителей

"Укрспирт", Агрофонд и Госпотребслужба сменили руководителей

inbusiness.kz

"Я Владимира очень уважаю и даже предлагал в свое время стать заместителем по одному из направлений. Надеюсь возможность поработать вместе еще будет. Уволен Жук Андрей с должности первого заместителя главы службы. Будет открыт конкурс", – добавил Милованов.

Руководителя лишился и Аграрный фонд. "Отстранен глава Фонда Андрей Радченко. Будет конкурс. А Фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", – высказался министр. О новом главе Милованов подробностей не рассказал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее несколько министров, в том числе и Милованов, получили новых заместителей.

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Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Укрспирт Госпотребслужба Аграрный фонд Украины Министерство экономического развития и торговли Украины
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