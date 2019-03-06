''Укропы уничтожают'': в ''Л/ДНР'' обвинили Украину в подлости

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области растет недовольство по поводу экономической ситуации в регионе. Местные жители обвиняют в этом Украину.

На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он опубликовал скриншот с местных форумов "ЛНР" и "ДНР" с жалобами жителей.

"Гады какие эти укропы. Закрыли производства, лишили людей работы, не дают развиваться республике. А что же Россия? Помогает республике развиваться? Создает рабочие места?" - иронично прокомментировал он ситуацию.

При этом судя по скриншоту обсуждения, жители оккупированных территорий действительно винят в низком уровне их жизни Украину.

"Я прошу помощи для тех людей, которые действительно нуждаются, работы нет, производства стоят… Укропы не дают развиваться республике, просто уничтожают ее", - написала Вера Кальмикова.

Гады какие эти укропы. Закрыли производства, лишили людей работы, не дают развиваться республике.



А что же Россия? Помогает республике развиваться? Создает рабочие места? pic.twitter.com/rSNzN5rTNc — Денис Казанський (@den_kazansky) 5 марта 2019 г.

В комментариях многие гневно высказались о ситуации и указали на то, что настоящей причиной обнищания в "Л/ДНР" является российская оккупация.

"Они же всю Украину кормили! Из-за этих луг*ндонов я теперь сам себя кормить вынужден, напрягаюсь, как Папа Карло еще и пенсии тварям луг*ндонским плачу. С*ки они не благодарные! Луг*ндон! Верни мне мою кормежку!", "Так они же 20 лет орали, что они всю Украину кормят, а по факту даже себя прокормить не могут", "Наверное, имеются в виду засланные укропы-вредители в руководстве молодой республики", "Логика железобетонная!! Не перестаю удивляться!", "и это только начало! а потом мы прийдем, с балонами монтажной пены и тачками полными газобетона...", "Трусики не забудьте привезти. Для распятых мальчиков, а то кричать будут, что последние трусики у мальчиков отобрали", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов. В то время как в Украине минималка достигла 4173 грн, на неподконтрольной территории платят в 3-4 раза меньше.

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