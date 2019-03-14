''Укрпочта'' резко поднимет зарплаты своим сотрудникам: когда и на сколько

Компания "Укрпошта" повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4% в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2019 года.

Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что повышение окладов произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.

"Учитывая дополнительную нагрузку на наших почтальонов и начальников отделений, особенно в сельской местности, принято решение о повышении окладов. Мы ценим их тяжелый труд, и когда у "Укрпошты" есть финансовая возможность - повышаем зарплаты и должностные оклады" - отметил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Увеличение окладов с 1 апреля на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость.

Планируется, что оплату труда увеличат более чем 37 тыс. сотрудников компании - около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

"Укрпочта"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница Закарпатской дирекции "Укрпочты" сдала в ломбарды компьютерное оборудование компании на общую сумму более 1 млн гривен.

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