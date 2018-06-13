"Укрпочта" заявила о возможном банкротстве

Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) "Укрпочта" Александр Чернявский сообщил о критическом состоянии предприятия.

Данное заявление он сделал во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), передают "Украинские Новости".

Отмечается, что именно этим "Укрпочта" объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.

"На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля - начале августа. Чтобы хорошо было всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой "хвоста" в сентябре. Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права", - сказал Чернявский.

Как пояснил замгендиректора, подписные средства не являются собственными средствами "Укрпочты" - их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. А "Укрпочта" выступает лишь посредником.

"Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%", - отметил он.

"Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников "Укрпочты" потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что "Укрпочта" находится на грани банкротства", - добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тарифный совет при Министерстве инфраструктуры Украины утвердил увеличение тарифа "Укрпочты" на подписку печатных изданий почти на 50%.