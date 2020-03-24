"Укрпочта" запустила бесплатную доставку лекарств

"Укрпочта" будет бесплатно доставлять лекарства по всей Украине уже со вторника, 24 марта, врачам и всем нуждающимся пациентам на фоне карантинных мероприятий в стране.

Об этом написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

По его словам, с сегодняшнего дня на время действия карантина они запустили бесплатную доставку средств индивидуальной защиты, которые украинцы посылают врачам и их пациентам.

"Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы как можно быстрее наладить поставки и сделать их максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации", - написал Смелянский.

В пресс-службе "Укрпочты" уточнили, что посылки, содержащие марлевые повязки, маски, респираторы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые бахилы, защитные очки, защитные перчатки, бинты, будут иметь пометку "В больницу" и будут доставлены в одно из медицинских учреждений, которые были специально выделены местными органами власти для борьбы с эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" внесла изменения в тарифы из-за карантина: так она не будет взимать плату за хранение посылок и почтовых отправлений.

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