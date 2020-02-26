"Укрпочта" начала отправлять посылки в Китай после перерыва из-за коронавируса

"Укрпочта" со среды, 26 февраля, возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

"Это стало возможным благодаря помощи посольства Китайской народной республики в Украине", – отметили представители компании. Об этом говорится на сайте почтового оператора.

В "Укрпочте" подчеркнули, что сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

Представители почтового оператора добавили, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты могут быть увеличены.

Напомним, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

"Укрпочта" со среды, 26 февраля, возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" заявила, что на данный момент нет никаких доказательств о риске передачи коронавируса через посылки.

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