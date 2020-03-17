"Укрпочта" вносит изменения в тарифы из-за карантина

"Укрпочта" не будет взимать плату за хранение посылок и почтовых отправлений на фоне введенного украинскими властями карантина.

Об этом сообщили во вторник, 17 марта, в пресс-службе учреждения.

Дело

"С 17 марта и до окончания карантина плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Кроме того, во избежание дополнительных контактов с клиентами рекомендованные почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики. "В случае неисправности ящика, мы проинформируем вас о доставке, отправив сообщение по телефону или через Интернет", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что "Укрпочта" продолжает принимать и отправлять посылки внутри Украины и за ее пределы, несмотря на объявленный правительством карантин из-за вспышки коронавируса.

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