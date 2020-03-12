Карантин в Украине: "Укрпочта" раскрыла график работы

"Укрпочта" продолжает принимать и отправлять посылки внутри Украины и за ее пределы, несмотря на объявленный правительством карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

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Отмечается, что компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы. Руководство "Укрпочты" предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако, предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для наших клиентов.

В случае распространения инфекции предприятие владеет запасом респираторов и более 100 000 масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 000 дезинфекторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

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