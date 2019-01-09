"Укрпочта" предупредила о проблемах с доставкой

"Укрпочта" заявила о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями в Украине.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – заявили представители украинского государственного оператора почтовой связи, передает "Интерфакс-Украина".

В "Укрпочте" также подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Finclub

Напомним, что ранее генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

В итоге президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.

Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.