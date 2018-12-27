"Укрпочта" повысит тарифы в 2019 году: на сколько подорожают письма и посылки

"Укрпошта" с 1 января 2019 года повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг на 14,3% – для неприоритетных и на 11,1% – для приоритетных отправлений.

При этом стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" также вырастет, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, с января стоимость пересылки в линейке "Стандарт" весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн – в пределах страны (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

В то же время стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Экспресс" весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн – в пределах страны (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно).

С 2019 года для услуги "Укрпошта Экспресс" отменяется доплата за доставку в села, экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 грн. При этом стоимость не зависит от места отправления или получения посылки.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "SmartBox" для размера XS вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S – на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М – на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L – на 11,1% (с 45 до 50 грн).

Также "Укрпошта" с января снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% (но не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

"Укрпочта"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

Позже президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы компенсировать "Укрпочте" расходы на доставку пенсий.

Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.