Предприятия госконцерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах якобы закупали российскую продукцию военного назначения через иностранные "фирмы-прокладки" по завышенной в 2-3 раза стоимости.

Об этом идет речь в материалах досудебного расследования Главного следственного управления СБУ, пишет Liga.net.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования уголовного дела следователи СБУ обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в г. Киеве.

"Укроборонпром" попался на оборудках с фирмами из России ТСН

В решении суда указали, что спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями из ОАЭ, Чехии, Великобритании, Кипра и т.п.

Благодаря такой "схеме обхода прямых поставок" в Украину привозили продукцию военного назначения, изготовленную на санкционных предприятиях РФ. При этом их цена была в 2-3 раза выше.

В частности, по данным следствия, дочернее предприятие госконцерна – "Спецтехноэкспорт" – в период с февраля 2018 по июнь 2019 перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чехия) 4,1 млн долларов.

Кроме этого, по данным СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств "Укроборонпрома", использовав иностранные "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.

"Одна из таких иностранных компаний - Slige SRO (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок", – заверили следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военная прокуратура поймала на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром".

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