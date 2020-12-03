"Укроборонпром" ликвидируют в 2021 году: гендиректор назвал причины

Новый гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит свое существование.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", – сообщил он, передает "Экономическая правда".

По словам Гусева, президент Владимир Зеленский поручил ему провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать армию качественным вооружением и техникой.

"Мы несколько раз встречались с верховным главнокомандующим ВСУ, который поставил четкие задачи по реформированию, трансформации и созданию эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой", – добавил гендиректор "Укроборонпрома".

В частности, будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины", структуры которого будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, радарными и морскими системами.

Гусев отметил, что также планируется создание аэрокосмического холдинга. Его специализация: авиастроение, аэрокосмические компоненты, космические системы.

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