"Укрнафта" заявила об угрозе финансового коллапса

"Укрнафта" из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%, что может привести к финансовому коллапсу компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В своем письме от 24 марта 2020 года и.о. председателя правления ПАО "Укрнафта" Олег Гез указал на то, что компания страдает от двух сокрушительных факторов: падение спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть в мире.

Из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что цены на нефть марки "Юралс" (главный индикатив для продажи нефти украинского происхождения) упали до уровня 19-23 долларов за баррель, что существенно ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

Еще до падения цен "Укрнафта" накопила около 420 тысяч тонн нефти и конденсата, которые не смогла реализовать из-за того, что "устанавливаемые государством стартовые цены не соответствовали рыночному уровню и покупатели отказывались покупать сырье".

"При этом, согласно действующему законодательству, из этого объема непроданного сырья начислены и уже уплачены рентные платежи по действующим на момент уплаты ценам, которые были значительно выше текущих. Компания указывает на то, что реализация этого объема сырья по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям

При таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства", - подчеркнули в компании.

"Укрнафта" предложила Кабмину рассмотреть и принять решение о введении для нефтегазодобывающих компаний "налоговых каникул" для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года или внести изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы ставки рентной платы для нефти и конденсата с 31% до 6 %.

"Альтернативой может стать выполнение государством в лице НАК "Нафтогаз Украины" обязательства по выкупу непроданных нефти и конденсата по ценам аукционов, которыене состоялись. Обязанность "Нафтогаза" выкупать нефть и конденсат, которые не были проданы на государственных аукционах, прямо предусмотренный Законом Украины "О нефти и газе", однако он систематически не выполняется", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 27 марта, утром замедлили падение, поскольку инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!