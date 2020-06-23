"Укрнафта" продала нефть Коломойскому по рекордно низкой цене: компания отреагировала на скандал

Компания "Укрнафта" 17 июня продала 260 тыс. т нефти по цене 18 $/баррель бизнесмену Игорю Коломойскому. На таком объеме компания потеряла 1,3 млрд грн, поскольку во всем мире стоимость нефти уже перевалила за $40.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"А кто приобрел? Игорь Коломойский – единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты". Стоит все это время в сторонке и наблюдает", – написал эксперт.

Он также уточнил, что компания, несмотря на следование процедуре, должна была отменить тендер и дождаться стабилизации цен на рыке.

"Скорее всего, "Укрнафта" начнет лепить что-то о законе и следованию процедуре, но независимый менеджмент, который работает в интересах всех акционеров, должен был отменить продажу и дождаться рыночных цен. Так делает "Приват", срывает аукционы, когда ему это не выгодно. Вот и в мае сорвал два аукциона, потому что расчетная стоимость была 35-40 $/баррель. Но поскольку правление "Укрнафты" заточено под негосударственного акционера, имеем такой результат", – заключил Куюн.

Он отметил, что убыток "Укрнафты" от операционной деятельности в первом квартале этого года составил 1,15 млрд грн, но, несмотря на это, менеджмент отдает нефть за бесценок. По его словам, компания также не выплачивает дивиденды за 2018 год.

"Ребята в НАКе, проснитесь! По-хорошему здесь не получится. Единственные, кто смог оседлать Беню, были регионалы. От них в "Укрнафте" сидел специальный человек, целый нардеп, который все контролировал. Правда, госдоля текла не в госбюджет, а по другим карманам, но мы сейчас о подходах и менеджменте. Это абсолютно тупой грабеж государства, ждем вашей реакции. P.S. Где-то тихо перекрестился Юрий Витренко", – написал Куюн.

Тендер на нефть "Укрнафты" раскритиковали (Facebook Сергея Куюна)

Тендер на нефть "Укрнафты" раскритиковали (Facebook Сергея Куюна)

Позиция "Укрнафты"

В ЧАО "Укрнафта" назвали информацию о реализации нефти на аукционе № 259 от 17 июня 2020 года недостоверной и манипулятивной.

"В соответствии с установленными законодательством ограничениями, ЧАО "Укрнафта" обязана ежемесячно продавать нефть и конденсат собственной добычи на биржевых аукционах. При этом компания не имеет отношения к формированию стартовых цен. Зато стартовые цены определяет исключительно государственный аукционный комитет, состоящий из представителей Минэнерго и, до недавнего времени, Минэкономразвития. Аукционный комитет также определяет даты проведения аукционов. Дата проведения аукциона 17.06.2020 была заранее установлена ​​годовому графику на 2020 год, утвержденным аукционным комитетом", – сказано в заявлении.

Как пояснили в компании, стартовые цены определяются аукционным комитетом на основании таможенной стоимости нефти сорта "Юралс" или "Айзери", поступившей на таможенную территории Украины в объеме не менее 50 тыс. тонн за 15 дней до даты регистрации заявок на проведение аукциона. В случае непоступления импортной нефти, стартовые цены формируются на базе стоимости нефти сорта "Юралс" в Европе – котировки UralsMediterranean и UralsRotterdam – за 15 дней до даты регистрации заявок на проведение аукциона.

Отмечается, что представители ПАО "Укрнафта" никогда не привлекаются к определению уровня стартовых цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрнафта" подписала мировые соглашения с 5 компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

В конце апреля 2020 года компания "Укрнафта" получила 774 млн грн в счет погашения долгов от компаний, которые входят в орбиту группы "Приват".