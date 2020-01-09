"Укрнафта" списала Коломойскому многомиллионные долги

"Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн гривен штрафных санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.

Контрольный пакет акций соответствующего нефтеперерабатывающего завода принадлежит компаниям, аффилированным с группой "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает enkorr.

В частности, в ноябре 2019 года "Укрнафта" обратилась в суд для взыскания с "НПК-Галичина" 65,3 млн грн долга за поставки. Всего неоплаченными были свыше 20 млн куб. м. газа.

Компания требовала вернуть 58,8 млн гривен чистого долга и 6,5 млн гривен пени. Спустя 9 дней после регистрации иска "НПК-Галичина" погасила основной долг.

После этого стороны решили заключить мировое соглашение, по которому "Укрнафта" добровольно отказалась от штрафных санкций.

При этом с 2003 года менеджмент "Укрнафты" также контролируется группой "Приват", которой принадлежит более 43% акций компании.

Более 95% энергоресурсов, производимых компанией, реализуется структурам из орбиты группы "Приват".

Контрольный пакет акций "НПК-Галичина" принадлежит компаниям, аффилированным с группой "Приват" Игоря Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 року крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки.

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