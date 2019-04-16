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"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

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Арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

В частности, еще в апреле 2014 года после аннексии полуострова Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафты", говорится в сообщении пресс-службы компании.

Все попытки "Укрнафты" вернуть контроль над захваченными помещениями и АЗС (включая продуктовые магазины и оборудование) через обращение к введенным Россией "правоохранительным органам" оказались напрасными.​

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​В октябре 2014 года "Укрнафта" сообщила государству-агрессору о нарушении прав. Российская Федерация проигнорировала сообщение о наличии спора по сделке.

В связи с этим "Укрнафта" передала спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.

В результате арбитраж взыскал с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций на территории Крыма, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов.

"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

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Smith Lera
Smith Lera
Цікаво, беня позов вже подав до Басманського суду відносно акцій, які в нього там були? Чи зеблазеньбені запише роліка для пуйла ті дасть 24 один и, щоб бабло повернули? Ні, мабуть, як завжди зассить або говорачая головаа штаба за зещить.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Причем я даже верю в то, что им выплатят эту сумму. Вот только повода радоваться украинцам, я не вижу. Это компенсация чисто за материальные ценности, которые принадлежали украинской компании. Не за Крым. А за конкретное имущество, которым теперь пользуется другая компания. Что-то вроде сделки купли-продажи получилось. Четыре года, данный вопрос "висел", поскольку не были уверены, а вдруг ситуация с Крымом повернется другим боком? А с этого года, стали выносить решения. Так что, это вообще печальный сигнал для Украины. Всё, ситуацию в мире приняли, и переварили. А Украина будет вместе с Японией слоганы вещать, и выражать протесты.
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Livesey David
Livesey David
"Великая пэрэмога", правда денег кукрнафта не получит никогда, но тут главное возбудить хвостоголовых.
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