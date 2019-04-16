"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

Арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за конфискацию имущества компании в оккупированном Крыму.

В частности, еще в апреле 2014 года после аннексии полуострова Российской Федерацией незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафты", говорится в сообщении пресс-службы компании.

Все попытки "Укрнафты" вернуть контроль над захваченными помещениями и АЗС (включая продуктовые магазины и оборудование) через обращение к введенным Россией "правоохранительным органам" оказались напрасными.​

​В октябре 2014 года "Укрнафта" сообщила государству-агрессору о нарушении прав. Российская Федерация проигнорировала сообщение о наличии спора по сделке.

В связи с этим "Укрнафта" передала спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.

В результате арбитраж взыскал с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций на территории Крыма, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов.

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