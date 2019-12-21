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21 декабря • обновлено в 18:26
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"Укрметаллургпром": пора объявить чрезвычайную ситуацию в экономике из-за невозврата НДС

1.3т
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Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что из-за возможного невозмещения НДС крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.

"Для нас это была шокирующая информация. Фактически сейчас предприятия, руководство предприятий находятся в состоянии чрезвычайного положения. Это неожиданный, спровоцированный и я бы даже сказал подлый шаг со стороны фискальной службы. Уже несколько лет мы получаем возмещение НДС, фактически это наши деньги, которые возвращаются нам от государства своевременно, на эти деньги рассчитывают", – рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, со второй половины этого года отрасль уже находится в состоянии кризиса – все предприятия металлургические с начала года в убытках.

Александр Каленков

Александр Каленков

112

"Но все равно предприятия работают, стараются сохранять рабочие места, выплачивать зарплату, поддерживая регионы присутствия. В состоянии кризиса у предприятия нет дополнительных финансовых ресурсов – платежи приходят, тут же платежи уходят, все идет по графику. И в этой ситуации узнать о том, что государство, не выполняя свои обязательство, не будет платить более 1,5 миллиарда гривен – всех это просто повергло в шок", – подчеркнул Каленков.

Он отметил, что отменой возмещения НДС государство фактически запускает спираль неплатежей.

"К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали – их сейчас просто нет…У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Поэтому я говорю именно о чрезвычайном положении. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы донести эту позицию для всех, кто принимает решение в государственной власти", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

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Автор
Анастасия Новикова
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зелёная команда профессионалов добьет Украинушку. Команда ликвидаторов. Слава Укроини!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, нет :-)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, ты когда нибудь заткнешься?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну так эпоха бедности то кончилась! "слуги" пляшут и поют, а народ (73%) обязан им кричать браво и бис! За что боролись, на то и ..., му....ки
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