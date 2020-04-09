Укргазбанк во время карантина выдает доступные кредиты под 5-7-9%

Государственный Укргазбанк первым пересек отметку в 100 выданных кредитов в конце марта, а по состоянию на 9 апреля был выдан 121 кредит на сумму больше 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укргазбанка.

"Мы прекрасно понимаем необходимость стимулирования бизнеса в этот период и поэтому, несмотря на карантин и преимущественно дистанционную форму работы наших менеджеров, банк ни на минуту не останавливал рассмотрение заявок по этой президентской программе. К тому же личный визит в банк клиентам не нужен – все документы можно прислать нам онлайн", – рассказал о возможностях получить займ во время карантина председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В Укргазбанке говорят, что значительная часть выданных кредитов предназначена для финансирования покупки транспортных средств. Это связано с карантином и вынужденной необходимостью переформатирования бизнеса и организации доставки. Малый бизнес быстро принимает решения, оперативно адаптируется к новым реалиям.

"Банк охотно помогает в приобретении транспорта. Кроме того, доступные кредиты 5-7-9% используются для развития торгового бизнеса, приобретения грузовых автомобилей и сельхозтехники", – сообщили в пресс-службе.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предназначена для развития малого бизнеса, увеличения масштабов деятельности и создания новых рабочих мест. Впервые эта программа предоставила не только новые возможности для действующего бизнеса, но и для новичков(стартапов), для которых доступное финансирование крайне необходимо именно на старте.

Программа Доступные кредиты 5-7-9% предоставляет ряд инструментов удешевления и повышения доступности кредитов.

Прежде всего, речь идет об удешевлении кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в национальной валюте. Величина льготного процента зависит от размера и типа бизнеса:

- 5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;

- 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

- 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

При этом для предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5%).

Помимо уменьшенных ставок, возможно предоставление частичных гарантий по кредитам микро-и малому бизнесу в случаях, если у них не хватает залога (оплата за такую гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта Кабмин расширил программу дешевых кредитов для малого бизнеса под 5-7-9%. Теперь можно взять до 2 млн грн и большему кругу предпринимателей.