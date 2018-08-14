Укрепить гривню: в НБУ рассказали, как МВФ поможет Украине

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что перспектива получения финансирования от Международного валютного фонда окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины.

"Приезд очередной миссии Международного валютного фонда в Киев является шагом к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", – заявил Смолий, передает УНИАН.

По его словам, визит миссии МВФ является свидетельством неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив предоставления стране финансовой помощи в поддержку макроэкономической стабильности.

Председатель НБУ также акцентировал внимание на том, что перспектива получения финансирования от МВФ улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для прохождения периода пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.