'Укрэнерго' возьмет кредит для выплаты долгов 'Гарантированному покупателю'

Государственная компания НЭК "Укрэнерго" ведет переговоры с тремя государственными банками по привлечению кредитов для дальнейшего использования средств на погашение накопленных долгов перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель".

Об этом в ходе круглого стола заявил член правления "Укренерего" Максим Юрков.

"Сейчас у нас идут переговоры с тремя государственными банками. Это непростые переговоры. Кроме того, по механике тарифообразования мы должны привлечь и регулятора, который играет свою роль в этих процессах, подтверждает включение процентной ставки в наш тариф в будущем, в определенных сделках выступает так же участником этих соглашений", - сказал Юрков.

Он выразил надежду, что до конца этого года компания будет иметь существенные сдвиги по привлечению кредита.

"Однако мы понимаем, что кредитные соглашения на миллиарды гривен в конце года, фактически в последнюю декаду декабря заключить достаточно сложно. Провести заседание кредитных комитетов, наблюдательных советов банков довольно сложно. Однако могу сказать, что все участники вовлечены в этот процесс", - добавил член правления.

Он отметил, что привлечь в конце декабря непростого года несколько миллиардов гривен – это сложный вопрос, однако процесс находится в максимально активной фазе.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.