"Укрэнерго" сделали частным: что изменится

Министерство финансов утвердило изменение организационной формы государственного предприятия "Укрэнерго" в частное акционерное общество.

Соответствующий указ подписала министр финансов Оксана Маркарова, говорится на сайте ведомства.

Это решение предусматривает выпуск акций "Укрэнерго", которые окажутся в собственности государства. Уставный капитал АО составит 37 млрд гривен.

Новости Кабмин обвинил Укрэнерго в манипуляции цифрами по росту тарифов

В Минфине отметили, что председателя правления компании должен избрать Наблюдательный совет ЧАО во время своего первого заседания.

"За шесть месяцев управления "Укрэнерго" команде Минфина удалось достичь наибольшего прогресса в процессе реорганизации компании, который начался еще в 2017 году. Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели – преобразования государственного предприятия в частное акционерное общество. Уже сегодня мы не просто отчитываемся о выполнении плана – мы показываем результат нашей работы", – сообщила Маркарова.

Представители ведомства также отметили, что реформа "Укрэнерго" будет способствовать эффективному внедрению законодательства о рынке электроэнергии в соответствии с европейской практикой.

Министерство финансов планирует выпустить акций на 37 млрд гривен "Укринформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Кабинет министров своим постановлением передал целостный имущественный комплекс госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!