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"Укрэнерго" пошло в арбитраж против России из-за Крыма

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"Укрэнерго" сообщило России о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Национальная энергетическая компания требует компенсации за нарушение РФ соглашения между Кабинетом министров Украины и российским правительством о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, говорится на сайте НЭК.

Также к перечню требований входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" на полуострове и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

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Требования "Укрэнерго" возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

При этом еще в апреле 2018 года высокопоставленным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями РФ для разрешения спора путем переговоров, но российская сторона не предоставила ответа.

Национальная энергетическая компания требует компенсации

Национальная энергетическая компания требует компенсации

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма "Укрэнерго"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще можно подать иск об утраченной выгоде, при использовании Северо Крымского канала.....но это правда только в спортлото....
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пусть свои вышки себе в жопу засунут...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Oleg Oleg, Верните их вместе с Крымом.
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