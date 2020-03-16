Укрэксимбанк получил нового главу правления: что о нем известно

Главой правления Укрэксимбанка назначен Евгений Мецгер, до этого работавший в Укргазбанке.

Об этом написал сам Мецгер у себя в Facebook.

Мецгер 12 марта завершил свою работу в должности заместителя главы правления Укргазбанка. 13 марта он приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка. За кандидатуру Мецгера отдали 5 голосов, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из источников Finclub. По данным издания, именно 12 марта НБУ согласовал это назначение.

hrm.ua

Как известно, Евгений Мецгер (1977 г.р.) в Укрэксимбанке уже работал – в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса. С мая 2015 году он работал в Укргазбанке, с 25 октября 2016 года – в должности заместителя председателя правления.

Его жена – Юлия Мецгер – является членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка. В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в Укрэксимбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Мецгер является близкой подругой Елены Кравец – актрисы студии "Квартал 95". Известно, что Кравец и Мецгер знакомы далеко не первый год.

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