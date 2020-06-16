Проекты "Укрбуда" может достроить "Київміськбуд": в правительстве встретились с инвесторами

Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, который позволит решить вопрос с инвесторами "Укрбуда". Незавершенные проекты компании может достроить "Київміськбуд".

Об этом сообщает пресс служба Кабинета министров. Отмечается, что представители правительства встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд".

"Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции", – сообщили в правительстве.

По словам Натальи Козловской, соответствующий проект распоряжения позволит Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Київміськбуд".

Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Напомним, что в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существовала масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и при сомнительных тендерах. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что правительство знает о проблемах с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.