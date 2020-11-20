"Укравтодор" потратил 2,38 млн гривен на два премиальных внедорожника в топовой комплектации

Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала ООО "Техноцентр "Навигатор" два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро". Компания поставит внедорожник Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска за 1,41 млн гривен.

В автомобиле кожаный салон, навигационная мультимедийная система с 8-дюймовым цветным LCD монитором, есть подогрев передних и задних сидений.

Издание отметило, что Hyuindai Santa Fe в самой дорогой комплектации Premium на рынке продают за 1,39 млн грн.

Кроме того, "Техноцентр "Навигатор" поставит службе автодорог еще и Hyundai Tucson FL 2.0 CRDI VGT 2020 p.в. y комплектации Elegance 4WD 8AT. В этом авто предусмотрен подогрев передних сидений, есть передний и задний парктроники, камера заднего вида. За такой автомобиль заплатят 965 тыс. гривен.

В то же время, по данным "Наші гроші", такой кроссовер можно приобрести за 954 тыс грн.

На обоих тендерах по покупке Hyuindai Santa Fe и Hyundai Tucson единственным конкурентом запорожского ООО "Техноцентр "Навигатор" Александра Сергиенко и Олеси Рубахиной было ООО "Эдем-Авто" Ларисы и Юрия Побоченко, чьи предложения были ненамного выше. Фирмы не торговались во время обеих аукционов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" по результатам тендера потратил 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.