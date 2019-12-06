Главная Новости
6 декабря • обновлено в 19:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Систему не обойти: "Укравтодор" обнародовал первую статистику взвешиваний на дорогах

1.4т
Читать материал на украинском

"Укравтодор" обнародовал результаты первых взвешиваний грузовых авто по системе WiM на трассе Киев-Чоп.

За месяц на одной площадке было зафиксировано более 200 фактов нарушения ограничений, сообщает пресс-центр государственной службы.

Отмечается, что первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.

Новости
Новый проект WiM должен решить проблемы с автодорогами в Украине

"Укравтодор" обнародовал первую статистику взвешиваний на дорогах

"Укравтодор" обнародовал первую статистику взвешиваний на дорогах

Facebook Владислава Криклия

"Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти, или объехать. Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении – включая распознание номерных знаков и всех параметров", – отметил руководитель "Укравтодор" Александр Кубраков.

По его словам, сейчас "Укравтодор" отрабатывает систему оперативного информирования "Укртрансбезопасности" для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. "Цена таких перегрузок увеличение разрушительного воздействия на дорогу в 10 и более раз", – добавил Кубраков.

Глава "Укравтодора" пообещал, что такая статистика отныне будет публиковаться еженедельно.

"Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было выявлено 11 345 транспортных средств с нарушением габаритно-весовых параметров, на которые наложены штрафные санкции, тогда как сейчас мы уже можем говорить о менее 1000 нарушений за 1 месяц. И это лишь на въездах в Киев", – подчеркнул он.

В Украине показали первые результаты взвешивания WiM

В Украине показали первые результаты взвешивания WiM

Укринформ

В "Укравтодоре" также отметили интересную деталь – больше перегруженных фур движутся в ночное время.

"Из 200 перегруженных авто, 100 двигались с перегрузкой более 150%, только 3 имели действующий разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только 1 транспортировало столько, сколько задекларировал", – поделился начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Вознюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В "Укравтодоре" пообещали установить шесть площадок для автоматического взвешивания автотранспорта в движении.

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал цель взвешиваний на дорогах.

  • 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Тег
Укравтодор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги