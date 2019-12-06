Систему не обойти: "Укравтодор" обнародовал первую статистику взвешиваний на дорогах

"Укравтодор" обнародовал результаты первых взвешиваний грузовых авто по системе WiM на трассе Киев-Чоп.
За месяц на одной площадке было зафиксировано более 200 фактов нарушения ограничений, сообщает пресс-центр государственной службы.
Отмечается, что первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.
"Укравтодор" обнародовал первую статистику взвешиваний на дорогах
Facebook Владислава Криклия
"Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти, или объехать. Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении – включая распознание номерных знаков и всех параметров", – отметил руководитель "Укравтодор" Александр Кубраков.
По его словам, сейчас "Укравтодор" отрабатывает систему оперативного информирования "Укртрансбезопасности" для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. "Цена таких перегрузок – увеличение разрушительного воздействия на дорогу в 10 и более раз", – добавил Кубраков.
Глава "Укравтодора" пообещал, что такая статистика отныне будет публиковаться еженедельно.
"Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было выявлено 11 345 транспортных средств с нарушением габаритно-весовых параметров, на которые наложены штрафные санкции, тогда как сейчас мы уже можем говорить о менее 1000 нарушений за 1 месяц. И это лишь на въездах в Киев", – подчеркнул он.
В Украине показали первые результаты взвешивания WiM
Укринформ
В "Укравтодоре" также отметили интересную деталь – больше перегруженных фур движутся в ночное время.
"Из 200 перегруженных авто, 100 – двигались с перегрузкой более 150%, только 3 имели действующий разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только 1 транспортировало столько, сколько задекларировал", – поделился начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Вознюк.
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