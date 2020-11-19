'Укравтодор' купил премиальные Toyota и Land Cruiser за 3,5 млн грн

"Укравтодор" по результатам тендера потратил 3,5 млн грн на премиальные автомобили Land Cruiser Prado и Toyota Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. Об этом на Facebook сообщает "На крючке" со ссылкой на "Прозорро".

Автомобиль получил автоматическую коробку передач, подушки безопасности, климат-контроль, стеклянную панорамную крышу, кожаный салон, мультимедийное оборудование.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроль, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности.

На внедорожник "Укравтодор" потратит 1,8 млн грн. Служба автомобильных дорог Одесской области в ноябре купила похожий Land Cruiser за 1,4 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины заказал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривен. Тендер на поставку авто выиграл "Автосамит на Столичном".